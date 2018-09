Jonas Gahr Støre om mulig KrF-samarbeid: - Ser positivt på mulighetene

Hareide vil undersøke et mulig samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet - uten SV.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier Frp ligger for langt unna KrFs verdier og politikk til at regjeringssamarbeid er mulig., og ga i stedet følgende råd til sine partifeller:

- Et nytt politisk landskap krever at vi tar modige valg. Vi må undersøke hva vi kan få til gjennom et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men uten SV.

Støre: - Ser positivt på de mulighetene



Ap-leder Jonas Gahr Støre beskriver Hareides tale som «svært god og personlig».

- Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har det siste året sammen bidratt til flertall i mange viktige saker knyttet til velferd og omsorg, ideell sektors rolle og trygghet i arbeidslivet, skriver Støre i en e-post til Nettavisen.

Støre mener at KrF, med utgangspunkt i partilederens råd, nå må få tid til å debattere sitt veivalg internt.

- Et politisk samarbeid må ta utgangspunkt i det som forener oss. KrF og Arbeiderpartiet deler viktige fellesskapsverdier i politikken. Begge partier har et sterk sosialt engasjement, og vi finner ofte sammen i saker som rettferdig fordeling, bistand og fattigdomsbekjempelse. Derfor ser jeg positivt på de mulighetene et forpliktende samarbeid mellom våre to partier åpner for, skriver Støre.

Partileder Knut Arild Hareide taler til KrFs landsstyre fredag.

3 prosent på siste måling

Landsmøtet har satt av åtte timer til å diskutere partiets politiske fremtid, et parti som på septembermålingen fra Vårt land fikk 3 prosent oppslutning, den dårligste oppslutningen partiet har oppnådd i disse målingene.

Hareide innledet med å snakke om hva som skal være Kristelig Folkepartis verdier:

- KrF skal være enda tydeligere på at vi ikke er oss selv nok. Et samfunns i forandring trenger forankring. Velferdssamfunnet kan ikke fungere uten tillit til de verdiene de er tuftet på. Vi vil slå ring rundt våre felles verdier og de kristne røttene. KrF vil stå for ansvar, tillit og trygghet, sa Hareide blant annet.

