Jonas kroket verdens største mora på aller første nedslipp

(Hooked): I slutten av august 2007 dro Simon Wold Aune opp en merkelig fisk i Frøyfjorden utenfor Hitra i Trøndelag. Han hadde en mistanke om at det kunne være en skjellbrosme, da dette var en art som hadde blitt tatt i den samme fjorden tidligere, men fisken hans lignet ikke på skjellbrosmebildet i Pethon ( Aschehous store siskebok). Derimot lignet den veldig på dypvannsfisken mora, en art som ifølge samme bok ikke fantes i Norge.

I 2007 hadde ikke sosiale medier fått fullstendig ballegrep på store deler av verden enda, men nettsider med egne forum var stort. På Fiskersidens populære forum var interessen for artsfiske allerede betydelig, og etter at bildene av den spesielle fisken ble postet her, brukte ikke ekspertisen veldig lang tid på å konkludere med at det umulige faktisk var mulig: Det fantes mora i Norge, og det gikk an å fiske arten med stang!

Sjelden art



Mora, som bærer det vitenskapelige navnet Mora moro, tilhører grupperingen morider, som i nordeuropeiske farvann teller tre forskjellige arter. Mora er den eneste som er registrert i Norge, og det var altså den sensasjonelle stangfangsten fra Frøyfjorden som bokstavlig talt satte arten på norgeskartet.

Havforskningsinstituttet fant riktig nok noen gamle prøver av fisker i morideslekten i samlingene sine under en oppussing for et par år siden, men om disse er fanget i norske farvann er ytterst usikkert. At de garantert ikke er tatt på stang vet vi derimot med sikkerhet, og den 908 gram tunge og 44 centimeter lange fisken til Aune vil derfor bli stående som en milepæl i den norske sportsfiskehistorien for all fremtid.

Etter at fisken var påvist i Norge, tok det ikke veldig lang tid før den også dukket opp på dekket til den kjente fiskeskipperen Frederic Kullin og hans M/S Gotland. Langt ute i Suladjupet utenfor lysten av Trøndelag har Kullin funnet dype skrenter der arten trives, og et godt knippe dedikerte artsfiskere har etter hvert fått mora på stang.

Det er i dag registrert 28 morafangster på Artsfiske.com, nettstedet der majoriteten av de norske artsfiskerne fører sine lister, og med ett eneste unntak er samtlige fisker tatt i det samme geografiske området. Bare Vilhelm Skilhagen sin tidligere norgesrekord på 1900 gram og 57 centimeter fra mars 2013 bryter statistikken. Denne ble tatt på Andørja, 100 mil lenger nord. Ingen av moraene er registrert som verdensrekord hos IGFA, og det er heller ingen andre eksemplarer av arten fra ellers i verden.

TJUKKAS: Jonas Botilsruds mora var 59,5 centimeter lang og 2,88 kilo. Det er ny norgesrekord.

- Lykketreff



Det var også i Suladypet, fra nevnte Kullins M/S Gotland, Jonas Botilsrud fisket da han forrige måned kroket en nokså vilter fisk rundt en halv kilometer under kjølen.

– Jeg hadde et håp om at det kunne være en mora, men det var litt tyngde i fisken og den var relativt sprek, så trodde egentlig at jeg hadde kroket en brosme. Derfor ble jeg noe overrasket da det dukket opp en stor mora. Jeg sa til Kullin at denne burde være over et par kilo, og vekten viste da også nærmere tre ute på sjøen. Derfor pakket vi den inn og la den på is, da den kunne være en potensiell norgesrekord. I land ble den veid til 2,88 kilo, og da var rekorden et faktum, sier Jonas Botilsrud til Hooked.

Han karakteriserer fangsten som et rent lykketreff, i all den tid fisken fant agnet hans nesten med det samme det traff bunnen, på aller første nedslipp.

– Vi fisket i et området som har levert stor mora tidligere, så håpet var jo å treffe en av disse, men det var jo griseflaks at det var en så stor en som hugg. Morafisket var for øvrig veldig bra resten av dagen også, og jeg tror det kom opp fem fisker over to kilo, inkludert en på 2,6. Sannsynligvis mistet vi noen bra fisker, også, sier Botilsrud til Hooked.

Flere rekorder



Utenfom skipper Kullin, fisket Botilsrud denne gangen sammen med Martin Gundersen, Lars Holmqvist, Adam Holmqvist, Bjørn Svedberg og Jesper Johannesen. Turen er en årlig tradisjon for kompisgjengen, og for 38 år gamle Botilsrud fra Hvam utenfor Oslo, markerte den også siste del av en lengre fiskeferie i midtre deler av Norge.

– Ferien startet i Lierne med dorging etter canadarøye, og jeg fikk flere fine fisker med en på 4,15 kilo på topp. Det ble også litt harrfiske med fint resultat, og en tur på hytten. Været var ikke all verden, for en burde jo ikke måtte fyre i peisen i sommerferien, men det ble likevel en begivenhetsrik ferie med en norgesrekord som en fin bonus, sier han til Hooked.

I og med at turene med Kullin er en årlig tradisjon, har faktisk Botilsrud fått noen mora tidligere, også. Denne gangen ble det fisket lenger nord enn før, men fremdeles i den samme dyprennen. Gamlepersen på 1650 gram var fiskeren selv egentlig godt fornøyd med, men denne fisken blekner naturlig nok mot hengebuksvinet på 59,5 centimeter og 2,88 kilo fra årets tur.

– Fiskene er jo utelukkende Kullin sin fortjeneste. Jeg er bare idioten som står på dekk og spør om jeg kan slippe ned nå? Men det er jo gøy å få en norgesrekord likevel, og jeg har meldt den inn. Så får vi se hvor lenge den blir stående. Det dukker vel opp en fisk på 3+ en eller annen gang. De skal jo kunne bli 80 centimeter, så da er det litt å gå på, sier Botilsrud, og legger til at han synes det er artig at det har dukket opp flere norgesrekorder fra dypt vann i 2018.

Botilsrud er slett ikke ukjent med solide norgesrekorder. Faktisk er han innehaver av kanskje den drøyeste rekorden av dem alle, svartskaten på 49,16 kilo og 199 centimeter fra 2007. Storfisk satser han også på at det blir på den neste langturen han skal på.

– Det blir i februar neste år, sammen med Frederic Kullin og Martin Gundersen, og planen er å se om det går an å få noe spennende i saltvann i Colombia. Før den tid blir det nok en del turer på sparket . Disse går ikke alltid helt etter planen, men det hender jo at det blir fangst, også. Det viktigste er uansett å komme seg ut, sier han til Hooked.

