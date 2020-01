Det har gått et jordras på Auli som er rundt 130 meter langt og 20 meter bredt, opplyser politiet i Øst. Ingen skal være tatt av raset.

Jordraset har gått fra Stasjonsbakken og ned mot Glomma, skriver politiet på Twitter.

De opplyser at det ikke er noen indikasjoner på at noen er tatt av raset, og det er heller ikke behov for evakuering på stedet.

(©NTB)