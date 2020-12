Jørn Eggum mener 2021-valget er Jonas Gahr Støres siste sjanse

Fellesforbundet-leder Jørn Eggum mener Ap ikke klarer å begeistre nok, og at det henger sammen med partilederen. – Han har ikke det som Jens hadde.

– Ap får ikke oppsvinget av frustrasjonen over regjeringen som andre partier. Vi er blitt for usynlige og klarer ikke å begeistre ut, sier Fellesforbundets leder og sentralstyremedlem Jørn Eggum i et intervju med DN.

På spørsmål om det henger sammen med partileder Jonas Gahr Støres, svarer Eggum:

– Ja, klart, det ser du på Trygve (Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, red.anm.). Han er en likandes fyr og han går hjem. Jeg vil jo tro at en del av Senterpartiets oppslutning baserer seg på hans væremåte. Jonas har ikke truffet like godt. Det ser du på popularitetsmålinger i avisene. Klart ting henger sammen, sier Eggum.

– Han har sett ut som det er vondt å være leder av Ap. Og det har det kanskje også vært til tider.

Fellesforbundet-lederen mener Støre mangler noe forgjengeren Jens Stoltenberg hadde.

På spørsmål om 2021-valget er Støres siste sjanse dersom han nok en gang taper valget, svarer Eggum følgende:

– Mye tilsier det, ja. Han er jo over seksti, så ja.

– Jeg deler frustrasjonen over dårlige målinger, og Jørn er en jeg lytter til. Vi har felles ansvar og motivasjon til å løfte oss fremover. Altfor mange av våre velgere har satt seg på gjerdet. Vi skal få dem tilbake ved å slå fast at det nå er vanlige folks tur, og at det er vi som har de beste svarene, sier Støre i en kommentar til Eggums uttalelser.

