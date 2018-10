Joshua French etter hjemkomsten: Har fått seg kjæreste

Joshua French har fått kjæreste etter at han kom hjem til Norge, fortalte han under foredraget «Dømt til døden» i Drammen.

Det var 17. mai i fjor at Joshua French kom hjem til Norge etter åtte år i fengsel i Kongo. Siden den gang har mye av tiden gått med til fysisk og mental rehabilitering, men under et foredrag i Drammen Kulturhus torsdag forteller han også at han har fått seg kjæreste, skriver Dagbladet.

French har nylig begynt å holde foredraget «Dømt til døden» og de to første, som har vært holdt i Drammens teater og Nøtterøy kulturhus, har ifølge avisen begge vært utsolgt.

Det var på spørsmål fra publikum at han fortalte at han har fått kjæreste. Spørsmålene som blir stilt French under foredragene sendes inn på SMS og det bestemmes på forhånd hva han skal svare på, kommer det frem i saken.

- Opplysningen om kjæreste er det han vil si om den saken. Ellers fortalte han at mye av tiden etter hjemkomst har gått til rehabilitering og trening både fysisk og mentalt. Det var vært lite sosialt liv, men den siden har blitt noe lettere nå, sier daglig leder i den norske avdelingen av foredragsselskapet Atikko, Kristian Jakobsen, til Dagbladet.

26. oktober har filmen «Mordet i Kongo» premiere. Aksel Hennie og Tobias Santelmann har rollene som henholdsvis Joshua French og Tjostolv Moland. Filmen tar for seg dramaet i Kongo der de to sistnevnte ble dømt til døden etter at deres sjåfør blir funnet drept.

