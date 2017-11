Til avisen Dagen forteller Joshua French at han forsøker å komme i form, og skriver bok.

– Jeg har vært skikkelig dårlig i fire og et halvt år. Jeg tror mange bare husker meg som syk. Det stemmer at jeg var dårlig, men jeg var sprek før jeg ble syk, sier Joshua French til avisen Dagen.

French ble kjørt til isolat ved Ullevål sykehus etter at han kom hjem fra Kongo tidligere i år.

Der hadde han sittet fengslet siden 2009.

French sier til Dagen at han nå skriver bok om hva han og Tjostolv Moland gjorde i Afrika og hvorfor de ble pågrepet og dømt til døden for drap.

Moland døde i fengsel i Kongo. Les: Tjostolv Moland er død

– Det er det bare jeg som kan skrive. Så langt har jeg skrevet 50 sider, sier French.

– Jeg må uttrykke meg gjennom en bok, samle alt på ett sted, det er en form som matcher det jeg har å si, sier han.

Samtidig skriver French sin mor om tiden hun bodde i Kongo og kjempet for å få sønnen sin med seg tilbake til Norge. French sier at de to ikke skriver to bøker om det samme.

– Det går fint. Vi overlapper ikke hverandre. Det er plass til det, sier han.

