Journalist fikk jobb i VG til tross for trakasseringssak

Daværende sjefredaktør Torry Pedersen kjente til saken, men ga likevel journalisten en sjanse.

En journalist som hadde trakassert en kvinnelig kollega og havnet i håndgemeng med en mannlig kollega fikk likevel jobb i VG, skriver NRK.

Hendelsene skal ha funnet sted noen måneder før ansettelsen i VG, og daværende sjefredaktør Torry Pedersen skal ha kjent til saken.

– Jeg visste at arbeidsforholdet fra det andre mediehuset var avsluttet på grunn av opptreden som bryter med hvordan man skal opptre i arbeidslivet, sier Pedersen til NRK.

- Må få muligheten til å endre seg



Pedersen understreker at det ble gjort nøye vurderinger av mannen før han ble ansatt, og at han selv hadde en lang samtale med vedkommende. I samtalen skal Pedersen ha gitt klar beskjed om at hendelsene som inntraff i hans tidligere jobb, ikke ville bli akseptert i VG.

- Vi har absolutt nulltoleranse for seksuell trakassering og annen utilbørlig oppførsel i VG, men man må også få muligheten til å endre seg og rehabilitere seg selv for å få muligheter i fremtiden, sier Pedersen.

Den aktuelle journalisten sier til NRK at han angrer veldig på hendelsene, men ønsker ikke å kommentere saken videre. Journalisten er ikke lenger ansatt i VG.

Flere tilfeller i TV 2 og NRK



I lys av MeToo-kampanjen, har flere saker om seksuell trakassering i norske mediehus kommet til overflaten.

Tdligere TV 2- ansatt Aleksander Schau twitret om en rekke hendelser der kvinner opplevde å bli seksuelt trakassert av mannlige kolleger i TV 2, og TV-kanalen har i ettertid bekrefet at fire personer skal ha fått sparken som følge av seksuell trakassering.

Det har også kommet frem at TV 2 lot en ansatt fortsette i jobben i over ett år etter anklager om seksuell trakassering. En av sjefene som da ble varslet er nåværende sportsredaktør Vegard Jansen Hagen, som i ettertid ber om unnskyldning for at han ikke tok affære.

- I de fleste sakene har TV 2 reagert raskt og resolutt. I én av dem tok det imidlertid altfor lang tid. Det skjedde på min vakt. Det tok halvannet år fra den første episoden fant sted til vedkommende var kastet ut. Det er uholdbart og det er mitt ansvar, sier Hagen til Dagens Næringsliv.

I tillegg er flere tilfeller av sextrakassering avdekket i NRK. Ifølge kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skal hendelsene «ligge en del år tilbake i tid».

