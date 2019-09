Journalister i Morgenbladet truer med å slutte dersom redaktøren ikke går av

Morgenbladet er for tiden preget av store interne konflikter. Nå truer mange av journalistene med å slutte i avisen dersom ikke ansvarlig redaktør går av.

18 av de til sammen 28 journalistene i avisen sier til Journalisten at de vurderer å søke sluttpakke eller levere oppsigelse. Fire av dem har allerede søkt om sluttpakke.

Uroen bunner i en konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen.

Tirsdag i forrige uke ble det kjent at avisen kutter med åtte millioner kroner., og avisen har nå gitt flere redaksjonelt ansatte tilbud om sluttpakke.

Dette har ført til stor misnøye med Jenssen. Mange av journalistene forteller om en økende mistillit til 43-åringen.

– Dette viser hvor dypt mistilliten stikker, og at folk tar konsekvensen av redaktørens forsikringer om at hun ikke har planer om å slutte. Prosessen med sluttpakker er nå i ferd med å bli noe annet enn intensjonen med slike pakker og ser ut til å eskalere i et opprør fra enkeltpersoner mot redaktøren, sier klubbleder Jo T. Gaare.

Jenssen gjorde det klart i forrige uke at hun ikke kommer til å trekke seg, og onsdag ettermiddag skriver hun i en epost til NTB at hun står fast ved denne beslutningen.

– Dette er selvsagt en krevende situasjon. Hvordan den skal løses, vil jeg diskutere internt og ikke i mediene, uttalte hun til Journalisten i forrige uke.

