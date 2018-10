Jørgen (18) oppdaget brannen hos naboen

- Jeg hørte denne merkelige lyden av knitring.

Jørgen Tolleifsen(18) kan ha reddet liv da nabohuset sto i brann i natt. Til alt hell var han våken og oppdaget brannen som truet fire intetanende beboere, skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på sin Facebook-side.

- Jeg hadde vært i Østfold og spilt treningskamp for Tønsberg i ishockey mot Comet og kom sent hjem. Derfor var jeg våken da jeg hørte denne merkelige lyden av knitring. Jeg så ut av vinduet, men så ingen ting. Gikk ut på balkongen i andre etasje, da hørte jeg lyden tydelig og så gnistregn. Da løp jeg inn til mamma og pappa og ropte at det brenner hos naboen, forteller Jørgen.

Popkorn-lyd

Den merkelige lyden han hørte beskriver han slik:

- Den er vanskelig å beskrive, kan minne litt om lyden når du popper popkorn, sier Jørgen.

Klokken var 02.45 da familien fikk varslet brannvesenet og løpt over til naboen for å vekke de som bodde der. De hadde ikke oppdaget at det brant, og først da alle var ute kunne de høre en brannvarsler som begynte å pipe.

Dette bildet er tatt 10-15 minutter etter at Jørgen Tolleifsen og hans far fikk varslet beboerne som sov inne i huset mens brannen raste. Fire personer kom fra det uten skader.

Jørgen og familien har flere ganger hatt realistiske brannøvelser i hjemmet og var slik sett godt forberedt.

- Jeg har høstferie fra skolen, det reddet det i natt, sier den sympatiske 18 åringen som avslutning på vår samtale i ettermiddag.

- Reddet liv

Brannvesenet var på stedet seks minutter etter at de ble varslet, og er svært glade for Jørgens innsats.

- Vi gleder oss over at det ikke gikk liv tapt i denne brannen som absolutt hadde potensialet til å ende fatalt for inntil fire mennesker.

Her er brannvesenets tips til brannøvelser:

Tips til brannøvelse

• Før dere starter øvelsen, avtal en fast møteplass utenfor huset som det er lett for alle å huske, eksempelvis ved flaggstanga eller epletreet god unna huset.

• Se til at rømningsveier er lett tilgjengelige, og alle dører og vinduer lett kan åpnes fra innsiden.

• Yngre barn treng hjelp av voksne for å komme seg ut. Om dere er flere voksne og barn i boligen, må de voksne avtale seg imellom hvem som tar seg av hvilke barn.

• Eldre barn kan lære seg å komme seg ut på egen hånd, samt ringe nødnummer 1-1-0.

• Når røykvarsleren piper, skal alle som er i huset blir varslet. Er røykvarsleren ikke hørbar for alle, selv med lukket dør; kjøp flere.

• Hjelp hverandre underveis og øv regelmessig, det gir trygghet og nyttig kunnskap.

