Juks avdekket ved bilverksted i Sandefjord – godkjenning for 170 biler trekkes tilbake

170 bileiere får nå brev om at kjøretøyet feilaktig har blitt godkjent i EU-kontroll. Statens vegvesen har avdekket kontrollfusk ved et verksted i Sandefjord.

Statens vegvesen har avdekket at en ansatt ved et verksted har godkjent et stort antall kjøretøy uten at verkstedet er sikre på om disse kjøretøyene faktisk har vært inne til kontroll.

Godkjenningene av disse bilene er derfor å anse som ugyldige, og de trekkes tilbake.

(©NTB)