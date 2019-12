Julegrana på Hamar gjenreist etter hærverk

Jula er reddet på Hamar. Kommunens julegran på Stortorvet, som natt til torsdag ble saget ned, er gjenreist i all sin prakt.

Det melder Hamar Arbeiderblad.

Politiet fikk melding fra en tilfeldig forbipasserende rundt klokken 4.30 torsdag morgen om at juletreet lå veltet på torget.

Video politiet har sikret seg fra stedet, viser at grana deiser i bakken klokken 3.02, og det var en stund frykt for at kommunen måtte ut på jakt etter et nytt tre.

Operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt sier til NTB at politiet foreløpig ikke har noen mistenkte, men at de har noen ledertråder og vil etterforske saken videre.

