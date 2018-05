Julie går i søvne, må sove med gitter foran soveromsvinduet

Julie Rode Nygaard (32) skjeller ut kjæresten sin midt på natta. Neste morgen husker hun ingenting.

- Jeg skammer meg over å ikke ha kontroll over meg selv om natten, spesielt siden det går ut over kjæresten min, som jeg skjeller ut i søvne. Neste dag husker jeg det ikke. Jeg får jo dårlig samvittighet, for jeg vil jo ikke kjefte på ham. Han har ikke gjort noe galt.

Det sier danske Julie Rode Nygaard til Nettavisen. Nygaard har gått i søvne siden hun var fem år. Nå er hun 32 år gammel, og har lært seg å leve med det som på fagspråket heter «somnambulisme», eller søvngjengeri.

- Ofte blåmerker

Søvngjengeri er vanligst blant barn i alderen 4 til 12 år. Det forekommer også blant voksne mennesker, men det er sjelden.

GÅR I SØVNE: Julie har gått i søvne siden hun var fem år.

Gjennom to episoder på DR3, kan du bli bedre kjent med 32-åringen. I programmet forteller hun åpent om hvordan det er å leve med en søvnforstyrrelse som tidvis har ført til at hun legger seg med en klump i magen.

- Jeg har gjort meg mange tanker om alt som kan skje og som kan gå galt. Men jeg blir nødt til å finne en ro i at jeg ennå ikke har gjort noe som skader meg selv.

Noen forhåndsregler har hun imidlertid tatt, som å sette opp gitter foran vinduet slik at hun ikke skal hoppe ut.

- Jeg har ofte blåmerker etter å ha gjort ting i søvne, men jeg har ennå ikke skadet meg selv eller andre. Jeg utfører mest praktiske ting i søvne, heldigvis.

GITTER: Julie Rode Nygaard sover med gitter foran soveromsvinduet for å ikke risikere å skade seg.

- Skamfullt



I programmet «Søvngænger» får TV-seerne et innblikk i Nygaards nattlige aktivitet, takket være kamera hun selv satte opp på soverommet.

- Jeg lagde TV-programmet fodi jeg gjerne ville sette fokus på skammen mange søvngjengere har. For mange er det skamfullt å innrømme at man har en side av seg selv som man ikke kan kontrollere. Slik er det i alle fall for meg, sier Nygaard, og fortsetter:

- Jeg sammenligner det med å drikke seg veldig full og miste kontrollen. Forestill deg at du drikker deg så full at du ikke aner hva du gjør. Dagen etter får du gjenfortalt alt du har gjort. Slik har jeg det om natten - bare uten å drikke meg full.

Fakta: Fakta om søvngjengeri

- Søvngjengeri er vanligst hos barn, og forekommer oftest i 4-12 årsalderen. - Omtrent fem prosent av alle barn går en eller flere ganger i søvne. - Søvngjengeri forekommer også hos voksne, men det er sjelden. - Søvngjengerie representerer en forstyrrelse i oppvåkningsmekanismene, og klassifiseres som en parasomni. - Den som går i søvne er i dyp søvn, og er som regel ikke kontaktbar. Det er heller ikke vanlig å huske hendelsen dagen etter. - Søvngjengeri er ofte arvelig. Hos 80 prosent av barn som går i søvne, finnes det andre i familien med samme plage. - Medikamentell behandling av søvngjengeri er sjelden nødvendig. I stedet er det viktig å berolige den som går i søvne, sørge for regelmessig og nok søvn, samt vurdere forebyggende sikkerhetstiltak for å unngå skader. Kilde: Norsk helseinformatikk og Nettdoktor.no

Husker sjelden hva hun har gjort



Det er sjelden at Nygaard selv husker hva hun har gjort i søvne. Som regel får hun det fortalt av kjæresten neste morgen.

- En natt løp jeg ut på verandaen fordi jeg var sikker på at det var en edderkopp under dyna mi. Jeg ristet dyna utover verandaen mens hjertet mitt banket hardt, jeg er nemlig redd for edderkopper, forteller hun.

Hun har skrevet SMS-er i søvne. Beskyldt kjæresten for ting han ikke har gjort. Vandret rundt i hotellganger. Historiene er mange.

Selv om hun på et vis har blitt vant til å leve med tilstanden, legger hun ikke skjul på at det er slitsomt.

- Jeg blir alltid veldig, veldig trøtt dagen etter jeg har gått i søvne. Jeg føler meg trøtt og uopplagt på jobb, og når jeg kommer hjem faller jeg i søvn mens jeg sitter oppreist i sofaen.

