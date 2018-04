Julie Grindbakken (21) sendte Isabel Raad hjem fra Paradise Hotel - nå mottar hun drapstrusler

Avgjørelsen om å sende hjem Isabel Raad fra Paradise Hotel var ikke så populær blant enkelte TV-seere.

Det ble dramatisk i torsdagens episode av Paradise Hotel, da Julie Grindbakken (21) valgte å sende hjem Isabel Raad.

Raad ble først kjent da hun var med i sesong 7 av Paradise Hotel, og er nå med i realityserien på nytt.

Personangrep og drapstrusler



Etter Paradise Hotel har Raad blitt en av Norges mest populære bloggere. Fanskaren hennes synes derfor svært lite om at Grindbakken valgte å sende Raad ut av hotellet.

I et intervju med Bygdanytt forteller Grindbakken at hun har fått en rekke tilbakemeldinger på sosiale medier i etterkant av epiosden, både av positiv og negativ art.

– Mange går for langt i meldingene sine. Det er alt fra personangrep til dødstrusler. Jeg må også si at mange av meldingene er positive. Noen kommer nok med impulsive responser, uten at de tenker over hva de skriver, men selvfølgelig er det sårende, sier Grindbakken.

Hun understreker at hun fokuserer på den positive responsen, og forsøker å overse de negative tilbakemedlingene.

Sendt hjem: Isabel Raad er ute av Paradise Hotel.

Ikke lenger venner



Overfor Dagbladet sier Grindbakken at hun ikke angrer på avgjørelsen om å sende hjem Raad, og minner om at Raad forsøkte å sende henne hjem allerede i uke to.

LES OGSÅ: Mads Hansen og Isabel Raad i full krangel på sosiale medier

Nå som Paradise-innspillingen er over og deltakerne er tilbake i Norge, har ikke Grindbakken og Raad noen kontakt.

- Jeg snakker ikke med Isabel, og jeg har ingen kontakt med henne heller. Jeg har ikke noe imot henne, men jeg tror nok ikke Isabel er så stor fan av meg, sier Grindbakken.

🖤 Et innlegg delt av Julie Grindbakken (@juliegrindbakk1) April 2, 2018 kl. 7:29 PDT

🌴 Et innlegg delt av Julie Grindbakken (@juliegrindbakk1) Mars 7, 2018 kl. 5:44 PST

Mest sett siste uken