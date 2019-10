Kallmyr klar med fengselsalternativ for unge kriminelle

Fra mandag står tre celler på Eidsberg fengsel klare for verstingene blant unge voldsutøvere, melder TV 2.

I et samarbeid med Kriminalomsorgen har justisminister Jøran Kallmyr (Frp) åpnet et fengselsalternativ for unge kriminelle, i første omgang med tre plasser på Eidsberg fengsel i Østfold.

– Det er jo slik at barnekonvensjonen sier at det skal mye til for at de under 18 år skal komme i fengsel, og derfor er ofte de tersklene i domstolen veldig høye, sier justisministeren til TV 2.

Men når det gjelder gjenger som banker opp tilfeldige ofre, mener justisministeren at denne terskelen bør være oversteget.

– Jeg mener at gjentatte voldstilfeller, at du tar med deg andre, danner gjenger og begår alvorlig kriminalitet, bør straffes med fengsel – selv om du er under 18 år, sier justisministeren til TV-kanalen.

Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling, er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 102 plasser, og har et tilrettelagt tilbud for 25 til 40 unge innsatte mellom 18 og 25 år, en rusavdeling etter Stifinner-modellen og vil utover det ta imot alle kategorier innsatte.

(©NTB)