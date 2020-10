Kampsportsenter stenger ni lokaler etter koronasmitte

Trondheim Taekwon-Do Klubb stenger ni lokaler etter at et medlem har testet positivt for koronaviruset. 39 personer er satt i karantene.

Stengingen gjelder til 1. november og berører 1.500 medlemmer, skriver Nidaros. Den smittede personen var på klubbens hovedsenter på Lade mandag kveld. To grupper, totalt 39 personer, er satt i karantene. Trondheim har slitt med et større utbrudd de siste ukene. Smitteutbruddet i Trondheim skyldes en ny variant av koronaviruset som ikke er sett i Norge før. Blant annet er 220 studenter ved NTNU i karantene etter at to studenter ved fakultet for medisin og helsevitenskap er koronasmittet. Den ene studenten fikk påvist smitte onsdag, den andre testet positivt mandag. Ved Nyborg skole er 30 elever på 2. trinn satt i karantene etter at en ansatt, som var på jobb mandag, har testet positivt. Onsdag ble ytterligere fire personer bekreftet smittet, mens ni personer testet positivt tirsdag. (©NTB)

