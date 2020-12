Kan bli vinteridyll på julaften i store deler av landet

Meteorologene snur og sier det likevel kan ligge an til en hvit jul i store deler av landet neste uke. I Møre og Romsdal kan det imidlertid bli ny varmerekord.

Tidligere denne uken så det mørkt ut for alle som håpet på en hvit jul med masse snø på julaften rundt om i det ganske land.

Været har vært varmt, grått og vått den siste tiden, og værmessig har det vært lite som har minnet om jul. Nå kan det forandre seg, ifølge Meteorologisk institutt.

– Jeg må understreke at dette fremdeles er usikkert, men dersom prognosene slår til, kan det bli snøfall og drømmejul i store deler av landet julaften. Det ser ganske bra ut mange steder, sier statsmeteorolog Kristin Seter ved Meteorologisk institutt til NTB.

Temperaturene faller

I helgen vil det stort sett bli mildvær de fleste stedene i landet, sier Seter. Men etter helgen beveger de milde luftmassene seg vekk, og dermed blir det kjøligere i hele landet.

– Det er rimelig sikkert at minusgradene kommer tilbake igjen i Troms og Finnmark, etter plussgrader i helgen. Så går temperaturene videre nedover utover uka, sier hun.

Temperaturene faller også ellers i Sør-Norge. Flere steder kan få snøfall, sier Seter, som understreker at det fremdeles er tidlig å anslå været for julaften.

– Men med nordavind, kjølig luft og kanskje snøbyger, så ser det lovende ut. Dette er et vær vi gjerne skulle ha bestilt til jul, sier hun.

Møre og Romsdal kan få varmerekord

2020 har så langt vært et usedvanlig varmt år i Norge. I årets elleve første måneder har snittemperaturen vært på 3,9 grader, noe som er 2,2 grader over normalen. Normalen er gjennomsnittet over de tretti årene fra 1961 til 1990.

Enkelte steder i Møre og Romsdal kan en fønvind fra Sør-Europa gi ny varmerekord i løpet av de neste dagene.

– Den milde luften kan føre til at det blir opp mot 18 varmegrader. Dermed vil den snuse på den gamle desemberrekorden. Det kan bli svært interessant å følge med på, sier Seter.

Det nåværende varmerekorden for desember ble satt på Sunndalsøra i Møre og Romsdal 1. desember 1998. Da ble det registrert 18,3 grader.

(©NTB)

Reklame Hvilket land pleier å sende et juletre til London?