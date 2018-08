Kan få opp mot 40-60 millimeter regn på seks timer

Kraftige byger på vei, først til Vestlandet og deretter Østafjells.

Kraftige byger med lokalt mye nedbør er på vei til Vestlandet natt til torsdag, melder Meteorologisk institutt.

Disse bygene vil deretter bevege seg øst for vannskillet. Det er Rogaland som ventes å få de kraftigste bygene, opp mot 40-60 millimeter regn på seks timer, lyder varselet.

- Hele landet blir preget av lavtrykkene som begge kommer fra sørvest, sier statsmeteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt til NTB.

Har sendt ut farevarsel

Det er sendt ut gult farevarsel for mye regn torsdag for Rogaland, Telemark, Agder, Buskerud, Oppland, Hedmark.

- Fare for overvann i tett bebygde områder. Vurder behov for forebyggende tiltak, heter det i varselet.

I Telemark, Agder, Buskerud, Oppland og Hedmark ventes det opp mot 30-40 millimeter på seks timer.

I Rogaland ventes det mellom 40 og 50 millimeter på seks timer.

Regn og torden

Værvarselet for de mest regnutsatte områdene torsdag, Vestlandet sør for Stad, lyder slik: Natt til torsdag sørlig stiv kuling, sørvest sterk kuling ved Stad. Fra torsdag morgen sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten og utsatte steder. Regn. Lokalt mye nedbør. Utrygt for torden i Rogaland først på dagen. Torsdag kveld sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling nord for Bergen. Regnbyger.

Avblåser skogbrannfaren i sør

Meteorologene kan videre melde at det generelle farevarselet for skogbrann i Sør-Norge nå er avsluttet - etter tre måneder. Det har nå omsider kommet tilstrekkelig med nedbør til at det monnet. Likevel, det kan fortsatt være tørt på noen utsatte steder, så lytt til lokale myndigheter, lyder anbefalingen.

I Sør-Norge ble farevarselet for skogbrannfare sendt ut 15. mai. Først nå er det trukket tilbake for absolutt alle fylkene, skriver yr.no.

- Dette er nok den lengste perioden vi har hatt på svært mange tiår der så store områder har vært rammet samtidig over så lang tid, sier fungerende seksjonssjef Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ifølge yr.no.

Slik ser værvarselet ut for noen av storbyene de nærmeste dagene. For Vestlandet sør for Stad ventes det fra torsdag morgen lokalt mye nedbør.

