Kan gå mot omvalg i svensk kommune

Etter anmeldelser om valgfusk kan det bli omvalg i svensk kommune.

Det har vært en rekke mistanker om fusk under valget i Sverige, og i går opplyste Riksenheten for korrupsjon til Sveriges Radio at de så langt hadde mottatt 30 anmeldelser om valgfusk. Ifølge Svt Nyheter har Valgprøvningsnemnda fått inn omkring 300 anklager om fusk. De fleste anklagene skal gjelde Riksdagsvalget.

– Det er to parallelle prosesser. Politiet utreder mistenkte brudd, mens vi utreder hvorvidt det har skjedd en avvikelse mot valgloven, forklarer Cecilia Persson i Valgprøvningsnemnda til Svt Nyheter.

Les mer: Flere anmeldelser om valgfusk i Sverige

Degerfors kommune i Midt-Sverige har anmeldt to lokalpolitikere for fusk under årets valg. En av politikerne er mistenkt for å ha fulgt med personer inn i valglokalet og hjulpet dem med å stemme. En annen mistenkes for å tilbudt penger mot personstemmer. Nå kan det bli omvalg i kommunen, skriver SVT Nyheter.

De skriver at anklagene skal tas stilling til om to uker, altså etter at valgresultatene skal være ferdig telt opp på fredag og klagefristen har gått ut. Persson forklarer Svt Nyheter at de først vil ta stilling til meldingene om riksdagsvalget. Om de finner avvik vil de rettes, men om det ikke går kan det altså bli aktuelt med omvalg, skriver avisen.

Mest sett siste uken