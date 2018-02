Kaos på Vinmonopolet: Sov åtte netter i kø

- Et røverkjøp uten like, sier vin-entusiasten som sover i telt for å sikre seg flaskene.

124.000 kroner har Larsen brukt på vin torsdag formiddag. Noen av flaskene må lagres i flere tiår før han kan åpne dem.

- Her skal det drekkas. Selvfølgelig skal jeg drikke dem selv. Noen av dem må jeg vente 30 år for å finne ut hvordan de smaker, sier han til Nettavisen.

Vinkjenner Bjørn Håvard Larsen har tatt en uke ferie for å sove i telt utenfor Vinmonopolet på Aker Brygge - én av polets syv spesialbutikker.

Like før dørene åpnet torsdag morgen klokka 10, var det over 100 vinentusiaster i kø utenfor Vinmonopolet. De fleste hadde kølapp og løp inn i butikken én etter én - i et voldsomt tempo.

Larsen var først i køa, og visste godt hva han var ute etter. Det tok ikke mange minutter før han hadde dratt med seg noen kasser til kassa, hvor han sto og observerte kaoset rundt ham.

- Vebjørn Rodahl hadde sett ryggen på meg, ler Larsen, og fortsetter:

- Dette har vi øvd på. Det var nå det gjaldt! Alt sto på gulvet, det er jo bare å forsyne seg.

Flere sover ute



Vinmonopolet slapp en rekke Burgund-viner torsdag, og den mest eksklusive av dem alle, er Romanée-Conti Grand Cru til 45.175 kroner (her er prislista på vinene).

Larsen har sovet ute i åtte netter. Han var førstemann på plass. Dagen etter kom et par stykker til, og siden har det røynet på. Den siste natta var de 23 stykker som sov utenfor Vinmonopolet - 22 menn og én dame.

- Og hun var dama til han ene. Sånn er det, det er flest menn. Jeg vil anta at menn mellom 35 og 55 år utgjør rundt 80 prosent av de som er her, sier en av vinentusiastene, som forteller at det er mye sosialt og moro tilknyttet vininteressen.

150.000 kroner



De fleste av de Nettavisen snakker med har planer om å bruke en del tusenlapper der inne. Selv om man kan få enkelte flasker for godt under tusen kroner, har de fleste høyere ambisjoner.

Larsens mål er å kjøpe 2015-årgangsvin for 150.000 kroner. 2015 er en årgang som er svært god fordi det var en varm vekstsesong med godt modne druer som resultat.

- Dette er den beste årgangen på en mannsalder, og da er det bare å kjenne sin besøkelsestid, sier Larsen til Nettavisen.

Heldigvis er det mange burgund-viner som koster langt mindre enn 45.000 kroner. Du kan sjekke ut en del av dem på Liora Levis vinblogg her.

Les mer om vinene på Vinmonopolet her.

KØ: Mange sto i kø utenfor Vinmonopolet på Aker Brygge, der en rekke svært gode burgund-viner ble sluppet torsdag.

