Karantene for alle som kommer til Svalbard

Alle som kommer til Svalbard, skal være i karantene i sju dager. Det bestemte Sysselmannen fredag ettermiddag.

Bestemmelsen gjelder for alle som ankommer Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden, Svea og Hornsund etter fredag klokka 18, og varer foreløpig fram til 27.3. samme tidspunkt.

Longyearbyen lokalstyre har tidligere vedtatt karantene for alle tilreisende til Longyearbyen.

Vedtaket som gjelder de andre områdene, begrunnes med at tilgangen på helsehjelp på Svalbard er begrenset og at bosetningene derfor er sårbare for eventuell smittespredning.

