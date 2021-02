Karanteneboliger må godkjennes på forhånd

Arbeidstilsynet skal heretter godkjenne boligenheter som skal brukes til innkvartering av arbeidsinnvandrere i karantenetiden.

Det skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

– Arbeidstilsynet finner altfor mange brudd på smittevernreglene når de kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidere. Derfor foreslår regjeringen at innkvarteringsstedene skal være godkjent på forhånd av Arbeidstilsynet, slik at det blir enklere å ha kontroll på smittevernet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Arbeidstakere som reiser inn i Norge, skal være i karantene på grunn av koronapandemien. De skal bo på karantenehotell med mindre arbeidsgiver har stilt et egnet bosted til disposisjon.

(©NTB)

Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel