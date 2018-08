Karl (20) fikk bot for kniv i hanskerommet - programleder betaler boten

Programleder synes lovens lange arm gikk for langt. Betaler boten.

Flere reagerte på nyheten om at Karl (20) fra Vennesla fikk 9600 kroner i bot for å ha oppbevart en kniv i hanskerommet i bilen sin.

Les også: Stoppet av politiet med kniv hanskerommet: Straffen skaper reaksjoner

En av de som reagerte er Geir Schau, programleder i Morgenklubben med Loven & Co på Radio Norge.

I morgenklubben mandag ringte Schau opp venndølen og fortalte at han betaler boten. Dette gjør han for egen regning, ifølge Radio Norge.

- Dette tilfellet var spesielt – og vi understreker at vi støtter politiets arbeid i å slå ned på våpen på offentlig sted – men her syns Schau det gikk for langt, forteller Radio Norge-redaksjonen.

BLE DØMT: Karl Naadland Janz (innfelt) ble dømt til å betale 9600 kroner pluss saksomkostninger for å ha oppbevart en kniv i hanskerommet på bilen hans.

Det var en fredag i februar at Karl Naadland Janz ble stoppet og politiet fant en kniv i hanskerommet hans. Kniven bruker han til matlaging og friluftsliv. Forelegget var på 8000 kroner, men Janz valgte å ta saken til retten. Der tapte han og ble dømt til å betale 9600 kroner pluss saksomkostninger på 1500 kroner. Det var Fædrelandsvennen som først skrev om saken.

BETALER: Geir Schau (til høyre) er en av programlederne i Morgenklubben med Loven & Co.

Mest sett siste uken