Karl-Olav knuste norgesrekorden – sjekk hva som tok pilken hans

Breiflabben var 169 centimeter lang og ble veid til 63,5 kilo.

(Hooked): – Jeg kjente bare et kraftig dunk, og i et par sekunder virket det som jeg satt fast i bunnen, men så fikk jeg løftet fisken. Det var skikkelig tungt, og alt gikk veldig seint, men med unntak av et par utras på to-tre meter, gikk det stort sett på opp, sier Karl-Olav Kjerland til Hooked.

LES OGSÅ: Nær verdensrekord i sportsfiske: - Mitt livs fisk

Han og sønnen Ørjan var på besøk hos kompis Håkon Sandveen denne søndagen, og det var i sistnevntes båt de fisket da Kjerland senior kroket sitt livs fisk utenfor Jondal.

– Jeg vet ikke helt hvor lang tid det tok å få fisken opp, men jeg vil tippe rundt et kvarter. Den virkelige jobben begynte likevel først etter at fisken var oppe. Kleppen vi hadde med oss var ikke god nok, og vi brukte nok lengre tid på å få fisken opp i båten enn opp til overflaten. Til slutt fikk vi likevel et tau i den, og sammen fikk vi den inn i båten, sier Kjerland til Hooked.

169 centimeter



Breiflabben som nå lå på dekk var enorm. Med en lengde på 169 centimeter og en omkrets på 141 centimeter, ble den veid til hele 63,5 kilo. det er seks kilo mer enn Gunnar Thorsteinsens 22 år gamle norgesrekord fra Fuglsetfjorden.

– Dette var selvsagt veldig uventet. En fisker jo ikke akkurat etter breiflabb med stang, for en må jo omtrent treffe de i hodet for å få de, men vi hadde faktisk snakket om at det var mulig å få breiflabb i dette området. Jeg hadde likevel ikke veldig troen på at det skulle skje. Veldig moro og en stor opplevelse, sier Kjerland til Hooked.

LES OGSÅ: Kjell satte ny norgesrekord med denne kjempen fra Nord-Trøndelag

Før kjempefisken hugg hadde de tre om bord bare landet en mindre lange og noen småsei. Det var også sei fangstmannen egnet pilken sin med da styggen selv bestemte seg for å angripe. Den øvrige utrustningen bestod av en Abu Big Game-stang og en Ambassadeur 7000-snelle fylt med 0,39-FireLine. Det svake punktet var utvilsomt 0,70-fortomen, men til alt hell satt krokene langt fremme i fiskekjeften.

– Hadde krokene sittet dypere tror jeg nok fortommen hadde gått, for den tanngarden der er voldsomme greier. Heldigvis satt to kroker helt fremme i overkjeven, sier Kjerland til Hooked.

KJEMPEFISK: Karl-Olav Kjerland med breiflabben på hele 63,5 kilo som han dro opp på stang utenfor Jondal søndag.

70 meters dyp



Fisken, som hugg på rundt 70 meters dyp, kunne for øvrig vært enda tyngre. Det var nemlig lite innhold i både magesekken og de lange rognstrengene til kjempeflabben.

– Jeg har fisket breiflabb med garn tidligere, og sett mye mer rogn i andre fisker enn i denne. Her var nok gytingen mer eller mindre over, forteller fiskeren, som slett ikke er helt ukjent med storfangster de store havdyp.

– Jeg har fått lange på vel 30 kilo tidligere, men dette er den første breiflabben min, og selvsagt også den største fisken. Det var en artig opplevelse for all om bord, sier Kjerland til Hooked.

For ordens skyld kan breiflabben bli langt tyngre enn fisken til Kjerland. Det er tatt breiflabb på både 99,4 og 115 kilo i garn på Vestlandet, sistnevnte helt fullpakket av rogn. Det er likevel svært langt mellom slike fisker, og det skal selvsagt veldig mye til å få de på stang.

Karl-Olav Kjerland gjør nå krav på offisiell norgesrekord på breiflabb, og kravet er under behandling hos rekordjuryen. Her vil den etter alle solemerker gå gjennom, og dermed danke ut en av de mer seiglivede rekordene på listen.

Les flere saker fra Hooked her.

Mest sett siste uken