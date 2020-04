Karoline Andaur blir generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF)

Karoline Andaur tar over som generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF) etter et halvår som konstituert leder av organisasjonen.

– Siden jeg begynte i WWF i 2009 har jeg sagt at jeg har drømmejobben. Det er utrolig gøy at jeg nå får muligheten til å lede organisasjonen i en både krevende og spennende tid, og ikke minst ved at vi har TV-aksjonen i år, sier Andaur.

Hun trådte inn i stillingen som konstituert generalsekretær i fjor etter å ha vært nestleder under Bård Vegar Solhjell.

– Nå som vi står midt i en dramatisk situasjon verden over grunnet koronaviruset, er vi blitt påminnet hvor viktig en intakt natur er for oss mennesker, påpeker Andaur.

(©NTB)