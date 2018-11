Det kan bli vanskelig for KrF-leder Knut Arild Hareide å overtale fem blå delegater til å stemme rødt, viser en kartlegging Bergens Tidende har gjort.

Hareide trenger fem delegater som ikke alt har erklært seg som røde, hvis han skal vinne fram med sitt ønske om å starte regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

BT har spurt landsmøtedelegatene om deres posisjon kan komme til å endre seg før landsmøtet, eller om de er helt sikre på at de vil stemme slik de har signalisert tidligere.

Blant dem som har støttet at partiet går inn i Solberg-regjeringen, er det kun to som sier at de tenkes å ombestemme seg. De vil imidlertid ikke støtte en Støre-regjering, men forbli i opposisjon.

Avisen har ikke fått svar fra sju av dem som regnes som blå side. Blant dem er nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, samt tidligere finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen, som har advart mot å kaste statsminister Erna Solberg (H).

