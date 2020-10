Kaski innstilt på topp på stortingslista til Oslo SV

Nominasjonskomiteen i Oslo SV har innstilt Kari Elisabeth Kaski på topp og Marian Hussein på andreplass.

– Kari Elisabeth har unison støtte i fylkeslaget og har gjennom fire år på Stortinget vært en pådriver for klima og miljø og en viktig stemme i debatten om fordeling. Kari Elisabeth er både en av SVs tydeligste nasjonale profiler og en viktig stemme for Oslo-politikken, sier nominasjonskomiteens leder Andreas Borud i en pressemelding.

Når det gjelder tredjeplassen på lista er imidlertid nominasjonskomiteen delt. Et flertall på fire innstiller Andreas Sjalg Unneland, og et mindretall på to innstiller på Petter Eide.

Medlemmene i Oslo SV som bestemmer hvordan den endelige stortingslista på nominasjonsmøtet 30. november.

(©NTB)