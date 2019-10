Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget

Bedragerisaken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) avvikles fredag. Han har erkjent forholdet, og saken går som en tilståelsessak i retten.

Påtalemyndigheten har varslet at det vil bli lagt ned påstand om halvannet års ubetinget fengsel for Keshvari i Nedre Romerike tingrett på Lillestrøm fredag ettermiddag. Ettersom det er en tilståelsessak, har retten bare satt av en halv dag til saken.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham til sammen 450.000 kroner i reiserefusjon.

– Påtalemyndigheten ser svært alvorlig på saken, uttalte aktor, politiadvokat Susie Bergstrand, tidligere i høst.

Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NTB at hans klient er innstilt på å få avsluttet saken og ta sin straff.

– Men straffeforslaget på ett år og seks måneders fengsel er helt hinsides, sier han.

Sykmeldt

Det var Aftenposten som i fjor avdekket at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Avisen dokumenterte da at Frp-politikeren hadde levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner gjennom en toårsperiode.

I september bekreftet John Christian Elden at Keshvari hadde erkjent å ha mottatt nesten en halv million kroner i perioden 2014–2018. Pengene er nå tilbakebetalt.

Keshvari, som har beklaget og innrømmet å ha fått utbetalinger han ikke skulle hatt, har vært sykmeldt siden oktober i fjor.

Siktet for grove trusler

Det er uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. En stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitte perioden ut.

Lederen av Frps organisasjonsutvalg, Alf Erik Andersen, har tidligere uttalt at partiet vil sluttbehandle saken til Keshvari når dom foreligger.

I februar ble han pågrepet i hjemmet sitt i Rælingen i Akershus og siktet for grove trusler. Det ble gjort beslag av våpen i forbindelse med pågripelsen. Han har ikke erkjent straffskyld i denne saken, som etterforskes uavhengig av bedragerisaken.

