Kim Stefan Jenssen trakk seg fra «Farmen» etter å ha løyet til TV 2, mens Live Solheimdal måtte prioritere helsa

Den ene trakk seg fra «Farmen» etter å ha angivelig løyet om rullebladet, mens den andre følte kroppen var på bristepunktet.

Tirsdag kunne man se «Farmen»-deltaker Kim Stefan Jenssen (40) trekke seg fra reality-programmet, kun én uke siden TV-premieren.

Dagen etter ble det kjent at Live Solheimdal (22) også valgte det samme.

Førstnevnte skal ha blitt enig med TV 2 om å forlate gården som et resultat av en avsløring gjort av TV-kanalen.

Ifølge VG skal det være snakk om at Jenssen er tidligere straffedømt, noe tromsøværingen løy om i casting-prosessen.

Ble enige

– Vi ble gjort kjent med at Kim Stefan ikke hadde vært helt ærlig med oss i casting-prosessen. Vi tok dette opp med ham, og etter en samtale ble vi enige om at det beste for ham var å trekke seg fra deltagelse i «Farmen». Det er riktig at denne dommen var årsaken til at vi hadde samtalen med ham, sier presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, til VG.

På TV-skjermen tirsdag kveld kunne det derimot virke som det var litt andre grunner til at 40-åringen ga seg.

– Jeg har valgt å samle dere alle for å fortelle at jeg har valgt å forlate «Farmen». Jeg drar ut nå med en gang. Det er ting hjemme jeg er nødt til å prioritere, som er mye viktigere enn «Farmen» og mitt eget liv. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått møtt dere alle sammen, for at jeg har fått truffet så mange fantastiske folk. Tusen takk, sa Jenssen på programmet.

TV 2 understreker at yrkesfiskeren trakk seg av fri vilje, men det skal ifølge ha vært få valg annet enn å gi seg, etter at Jenssen hadde snakket med kanalen og produksjonsselskapet Strix.

- Ofrer ikke kroppen

Etter tirsdagens episode ble det også klart at friidrettsuttøveren Solheimdal også hadde gitt seg.

22-åringen fra Molde sier til TV 2 at den ekstremt magre tilgangen til mat var utslagsgivende for valget hennes, da hun raste ned i vekt og jobbet hardt fra morgen til kveld.

REDD FOR HELSA: Live Solheimdal fryktet at kroppen nærmet seg et bristepunkt og trakk seg, kun én dag etter «Farmen»-kollega Kim Stefan Jenssen.

– Som et konkurransemenneske, så tok jeg i alt for mye i forhold til det jeg fikk i meg av næring. Det er veldig sånn jeg er – jeg gir hundre eller så er det ikke noe vits. Så da tæret jeg på det som var, sier Live til TV-kanalen og legger til:

– Jeg kan ikke ofre helsa mi for et TV-program. Kroppen var på bristepunktet og jeg ville ikke drøye det lenger, jeg ville hjem, konstaterer hun.

