Den norske kirkes øverste organ, Kirkemøtet, utsettes til høsten på grunn av smittesituasjonen og ønsket om å gjennomføre et så normalt møte som mulig.

– Kirkedemokratiet krever at vi får jobbet sammen i komiteer, uten behov for strenge smitteverntiltak. Situasjonen er nå så usikker at vi mener dette er den beste løsningen, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirkemøtet avholdes vanligvis i Trondheim i april med nesten 200 personer til stede.

Datoen for høstens møte er ennå ikke bestemt.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot