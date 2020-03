Kirken kan bli nødt til å permittere folk

Det kan for første gang bli aktuelt å permittere ansatte i Den norske kirke. Årsaken er koronaviruset.

Alle gudstjenester og arrangementer i Den norske kirke er avlyst de neste to ukene på grunn av koronaviruset.

– Den ekstraordinære situasjonen med pandemi gjør at det etter hovedavtalen er åpning for å permittere også kirkeansatte, men vi går ikke ut med en generell oppfordring om å permittere, sier direktør Ingrid Tenfjord i arbeidsgiveravdelingen i KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter til Dagen.

