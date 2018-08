Kirkens Nødhjelp utfordrer regjeringen til høyere utslippskutt

Norge må ta ansvar i den internasjonale klimadugnaden ved å halvere utslippene for å nå Paris-avtalens mål, fastslår Kirkens Nødhjelp i en fersk rapport.

I en rapport som tirsdag lanseres under Arendalsuka, konkluderer Kirkens Nødhjelp med at Norges klimaansvar er ti ganger større enn folketallet skulle tilsi.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Regnskogfondet, Forum for utvikling og miljø og Naturvernforbundet, og konkluderer med at Norges ambisjonsnivå for klimagassutslipp må opp.

Norge utgjør 0,07 av verdens befolkning, men ifølge rapporten må Norge bidra til kutt av klimagassutslippene tilsvarende 0,65 prosent av verdens totale kutt.

De fire organisasjonene utfordrer regjeringen til å ta initiativ til høyere utslippskutt i Norge og skisserer et mål om minst 53 prosent kutt innen 2030.

– Norge må bevilge langt mer til å løse klimakrisen enn i dag. Regjeringen har de siste årene kuttet kraftig i vårt internasjonale klimabidrag, nå bevilger vi rundt fire milliarder kroner i året. Rapporten viser det omfattende ansvaret vi bærer som en rik oljenasjon sier konstituert generalsekretær Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp.

Den mulige oppskriften som rapporten skisserer anslås å koste opp mot 50 milliarder kroner i året og 15 milliarder til tilpasning.

