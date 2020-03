Kirkerådet tillater ekspressgravferd

En ny liturgi som ble vedtatt i Kirkerådet torsdag, tillater norske prester å holde en forkortet gravferd i forbindelse med koronaviruset.

De to mest drastiske endringene er at prestens tale omgjøres til en «hilsen» som skal vare i maksimalt to minutter, skriver Dagen. Korte hilsener, blomsterpåleggelse, musikk og såkalte valgfrie handlinger er også blant tingene som er fjernet fra liturgien.

Skriftlesingen og antallet salmer er også innskrenket i den nye begravelsesliturgien.

Bispemøtet i Den norske kirke, som har lagt fram forslaget, begrunner det med at koronaepidemien gjør at det kan bli behov for å gjennomføre gravferder på 20 minutter.

(©NTB)