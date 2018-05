Kiste som ble feilsendt til Polen sendes trolig til Norge neste uke

En feilsendt kiste med en 57 år gammel nordmann blir trolig sendt til Norge neste uke. Kisten skulle opprinnelig til Mandal, men havnet isteden i Polen.

Mens SAS har forsøkt å finne ut hvordan kisten med avdøde Øyvind Fredriksen (57) kunne havne i Gdansk i stedet for Mandal, har norske myndigheter jobbet for å få kisten hjem. Fredag møttes derfor norske og polske myndigheter i den polske byen. Her hadde et begravelsesselskap som ventet på en annen kiste fra Norge, i mellomtiden begravd Fredriksen, skriver VG.

Etter møtet ble det klart at kisten kommer hjem til Mandal neste uke, skriver Lindesnes Avis.

– Det legges nå en konkret plan for å få båren hjem til Norge. Det er en veldig gledelig beskjed. Vi har snakket med pårørende som selvsagt deler gleden med oss over endelig å få kisten hjem. Samtidig har vi igjen uttrykt vår beklagelse over at noe sånt kunne skje, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til VG.

Fredriksen døde 5. mai, men da kisten skulle sendes fra Tromsø til Mandal torsdag forrige uke, ble kisten byttet ut på Gardermoen med en kiste som skulle til den polske byen. 20 SAS-ansatte har jobbet på spreng for å finne årsaken til feilsendingen.

– Klokken 9 i dag tidlig satte vi ned en granskingskommisjon. Vi har ekstern bistand for å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det holder ikke å granske seg selv i denne saken. Vi skal finne svar som gjør at det kan etableres rutiner og systemer som gjør at dette aldri skjer igjen, sier Johansen.

(©NTB)

