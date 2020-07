Kjell Elvis knuste verdensrekorden i Elvis-synging: – Gjør det aldri igjen

Etter over 50 timer med Elvis-låter, brøt det ut jubelscener lørdag morgen da Kjell Elvis knuste verdensrekorden i Elvis-synging med nesten åtte timer.

Med låten «Glory Glory Hallelujah», nådde Kjell Elvis endelig målet om å synge Elvis-låter i 50 timer, 50 minutter og 50 sekunder lørdag morgen kl. 10.50.

– Jeg skal aldri gjøre dette igjen, utbrøt Kjell Elvis da den siste sangen var over, mens konfettien regnet i baren the Scotsman i Oslo, der han har oppholdt seg i over to døgn.

Kjell Elvis hadde da holdt ut siden klokka 8 torsdag morgen. Den nye verdensrekorden var allerede et faktum kl. 3.11 natt til lørdag.

Men 52-åringen holdt koken gjennom forsøket. Den siste halvtimen var han i fortsatt god form og smilte og danset i baren.

(©NTB)