Kjell Ingolf Ropstad har blitt pappa

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad (34) ble pappa for andre gang. – Siv fødte et nytt statsbudsjett, vi fødte et barn, sier en stolt far.

Kona Arnbjørg fødte en gutt mandag ved et planlagt keisersnitt, på selveste dagen for fremleggelsen av statsbudsjettet, ifølge VG. – Vi fikk en dato, og jeg kunne vanskelig si at det passet dårlig fordi statsbudsjettet ble lagt fram. Det var ikke vanskelig å avgjøre hva jeg skulle prioritere, sier Ropstad fra fødeavdelingen. Dette er parets andre barn. – Siv fødte et nytt statsbudsjett i dag, som hun sier. Vi fødte et barn, sier en stolt Ropstad. Alt er vel med både mor og barn. – De vitale målene på min statsbudsjettdag måles ikke i kroner og øre, men i centimeter og kilo: 52 centimeter og 3.865 gram. Det ble en gutt, sier han. Venstre-leder Trine Skei Grande er blant dem som gratulerer den nybakte faren. (©NTB)