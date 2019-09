Kjell Magne Bondevik blir vara for sitt eget barnebarn

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks barnebarn, Simen Bondevik (19), er valgt inn i kommunestyret i Nordre Follo i Akershus.

– Det gleder meg at både våre velgere og andre velgere har vist meg tilliten, sier Simen Bondevik til Vårt Land om at han er blitt folkevalgt for første gang.

Avisa kan også melde at det er bestefar Kjell Magne Bondevik selv som blir vara for 19-åringen.

Simen Bondevik kapret plassen på bekostning av KrFs kommunikasjonsrådgiver på Stortinget, Dag Andreas Fedøy, som imidlertid var kjapt ute med gratulasjoner til 19-åringen.

Årsaken til at Bondevik kom inn, var at han fikk 137 personstemmer fra KrF-ere og 134 slengere fra andre partiers velgere. Dermed kunne han avansere fra andre- til førsteplass på KrFs liste i kommunen.

