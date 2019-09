Kjemiker Rokas Sažinas tildeles Yaras Birkelandspris

Forskeren Rokas Sažinas (30) er tildelt Birkelandsprisen på 100.000 kroner for sin forskning på nye materialer til hydrogenteknologi.

Materialforskeren fra Litauen mottar prisen for doktorgradsavhandlingen som han fullførte ved NTNU i Trondheim i 2017. Ved å forske på egenskapene til det protonledende keramiske materialet BZY, utviklet han metoder som går på tvers av etablerte fagskiller, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Forskningen kan føre til en tryggere og bedre teknologi for å produsere og forbrenne hydrogen.

– Det er en stor ære å få en sånn anerkjennelse allerede på doktorgradsnivå. Prisen er ikke bare en motivasjon for meg personlig, men betyr også at metodene jeg har brukt vil bli videreutviklet og brukt til å finne ut nye ting fremover, sier Sažinas i en pressemelding.

Prisen, som i år feirer tiårsjubileum, ble delt ut i forbindelse med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo tirsdag. Prisen deles ut av Yara hvert år, men gis vekselvis forskere innen kjemi og fysikk.

Direktør for produksjon i Yara, Tove Andersen, sier i en uttalelse at de trenger unge, briljante hoder som prisvinneren for å komme fram til bedre løsninger for å produsere mer miljøvennlig.

