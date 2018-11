Kjendisadvokat Mona Høiness i boligkrangel med Finansavisen: - Oppspinn

Advokat Mona Høiness hevder Finansavisen krenker privatlivets fred med falske nyheter om boligsalg.

OSLO (Nettavisen): Kjendisadvokat Mona Høiness (60) fortviler over det hun kaller en oppdiktet historie i Finansavisen om hennes villa i Eckersbergs gate på Frogner i Oslo.

«Vil ha 150 millioner for byvilla», lød overskriften i Finansavisen fredag. Boligen avisa skriver om er eiendommen Mona Høiness arvet i 2011.

Villaen sto sentralt i en arvestrid som gikk hele veien til Høyesterett.

Der fikk Høiness støtte og vant fram som enearving etter det barnløse ekteparet Per og Synnøve Urdahl.

- Oppspinn

Men Finansavisens sak om at Høiness nå vil selge boligen, bygger ifølge Høiness selv på ren diktning:

- Dette er oppspinn. Der en historie Finansavisen har produsert for å kunne ha meg på forsiden. Jeg opplever det som plagsomt og som en form for krenkelse av privatlivets fred, sier Høiness til Nettavisen.

Hun minner om at hun ved flere anledninger har klaget Hegnar Media inn for Pressens faglige utvalg (PFU) og fått medhold i sin kritikk.

Les om arvesaken fra 2014: Mona Høiness vant arvestriden

- De er allerede felt fem ganger etter at jeg har klaget dem inn for PFU, sier Høiness.

Disse sakene i PFU-arkivet viser striden mellom Høiness og Trygve Hegnar-eide medier: I 2011 ble Hegnar Online felt for å ha latt et debattinnlegg som var i strid med god presseskikk ligge ute for lenge. I 2012 fikk Hegnar Online kritikk for dårlig kontroll med leserinnlegg. Og samme år fikk Kapital kritikk i PFU for en leder med bilde av Høiness der overskriften var «eldreraner».

Vil hegne om sitt privatliv

Overfor Nettavisen ønsker ikke Høiness å kommentere hvorvidt hun bor på eiendommen eller ikke.

Hun sier hun som prinsipp ikke kommenterer slike spørsmål og at hun vil hegne om sitt privatliv.

I Finansavisens nyhetsartikkel het det at villaen i Eckersbergs gate 47 tidligere er verdsatt til 50 millioner kroner og at Høiness håper å få 150 millioner for den.

Høiness avviser at hun har tatt noen som helst skritt for å selge eiendommen.

Finansavisen: - Har kilder

Redaktør Steinar Grini i Finansavisen hevder redaksjonen har førstehånds kilder på at Høiness har uttalt at hun har kontaktet ambassader for å få til et salg.

- Vi har også kilder på at Høiness har bestilt og fått verdivurdering av eiendommen. I tillegg har vi flere kilder som har gjengitt hennes prisforventninger på mellom 110 og 150 millioner kroner, skriver Grini i en e-post til Nettavisen.

- Arbeid med salg av de dyreste eiendommene i Norge har selvfølgelig offentlig interesse, skriver Grini videre.

- Det stemmer ikke at jeg skal selge. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg si at jeg selger bare for å tilfredsstille Hegnar? Jeg undrer over hva som blir det neste fra den kanten, sier Høiness til Nettavisen.

Flere rettsrunder

Byvillaen på Frogner sto sentralt i en mye omtalt arvestrid som gikk gjennom flere rettsrunder før Høiness til slutt vant fram. Arven var på over 200 millioner kroner. Høiness var i en periode hjelpeverge og nærmeste pårørende for kvinnen.

Synnøve Urdahl døde i 2011.

ARVET: I rettssaken for seks år siden kom det fram at det hadde vært et spesielt forhold mellom Mona Høiness og ekteparet Urdahl, og Høiness vant fram i Høyesterett og arvet blant annet villaen på Frogner.

Les også: Høiness selger halvpart av luksusleilighet i Kristiansand

I Oslo tingrett for seks år siden kom det fram at det hadde vært et spesielt forhold mellom Mona Høiness og ekteparet Urdahl. Høiness begynte å arbeide for Per Urdahl i 1984 og feiret julaften sammen med ekteparet 27 ganger. Hun fikk egne nøkler til leiligheten i Eckersbergs gate ti år før Per Urdahl døde.

AVVISER SALG: - Det stemmer ikke at jeg skal selge. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg si at jeg selger bare for å tilfredsstille Hegnar? Jeg undrer over hva som blir det neste fra den kanten, sier advokat Mona Høiness til Nettavisen.

Mest sett siste uken