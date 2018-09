Kjørelærer fyllekjørte til politistasjon for å få tilbake førerkortet

En kjørelærer mistet lappen i fjor etter å ha fyllekjørt. Tre dager senere kjørte han med promille til politistasjonen for å kreve førerkortet tilbake.

Etter å ha blitt observert kjørende i 15 kilometer i timen på motorveien, fikk mannen politiet på døra. De ble møtt av en svært beruset mann. Blodprøver viste at mannen hadde 2,1 i promille. Han ble fratatt førerkortet på stedet, skriver Aftenposten.

Mannen nektet straffskyld og hevdet i retten at han hadde helt i seg 4 desiliter med Jägermeister rett etter han kom hjem fra bilturen, noe han ikke ble trodd på.

Tre dager senere kjørte mannen til Stovner politistasjon for å kreve tilbake sertifikatet sitt. Politiet mistenkte ham for nok en gang å ha kjørt med promille. Etter en blodprøve viste det seg at kjørelæreren denne gangen hadde en promille på 1,04.

Mannen i 50-årene er nå dømt av Oslo tingrett til 40 dagers fengsel og til å betale 40.000 kroner i bot. Han er også fratatt førerkortet i tre år. Deretter må han avlegge en ny førerprøve om han ønsker å sette seg bak rattet igjen.

Retten fant det straffeskjerpende at mannen var kjørelærer samt at han kjørte med promille ved to anledninger med bare få dagers mellomrom.

(©NTB)

