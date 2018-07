Kjæresten meldte Skofterud savnet

Kom aldri tilbake tilbake til familiehytta.

Det var kjæresten til Vibeke Skofterud, Marit Stenshorne, som meldte henne savnet lørdag kveld. Det forteller familiens talsperson, Pål Tømmerhoel til NRK.

– Familien ble varslet av kjæresten til Vibeke som også meldte henne savnet. Familien fikk beskjed om dødsfallet midt på dagen søndag. De fikk vite at det hadde vært en tragisk ulykke i skjærgården utenfor Arendal, sier Tømmerhoel.

Etter det Tømmerhoel er kjent med var Skofterud på hytta i Tromøya da ulykken fant sted. Han forteller at kjæresten har det svært tøft. Han kan ikke si noe om hvor Stenshorne var da ulykken skjedde.

- Men at en hyggelig sommerdag og en hyggelig ferie ender på verst tenkelig måte er jo helt ufattelig. Kjæresten har det veldig tøft, sier han til NRK.

Her er et bilde som ble lagt ut av Skofterud på Instagram 30. juni i år:

Et innlegg delt av Vibeke Skofterud (@vibekeskofterud) Juni 30, 2018 kl. 1:07 PDT

Lørdag kveld la Skofterud to Instagram story-klipp. Den første viser en smilende Skofterud sammen med kjæresten som kjører vannskuter på vei til Pollen i Arendal sentrum. Det andre klippet viser de to overvære en konsert under festivalen Canal Street.

Når Skofterud forlot Arendal sentrum på er uklart. Det skal ikke være noe som tyder på at det var andre på vannskuteren da ulykken skjedde.

Det var da Skofterud ikke kom tilbake til familiehytta til kjæresten, at Marit meldte Skofterud savnet, klokken 01.00.

Ifølge en lokal hytteeier NTB har snakket med skal det ha vært usedvanlig dårlig vær og sikt ved ulykkesstedet lørdag kveld.

Klokken 11.30 søndag ble Skofterud funnet død rett ved siden av vannskuteren, oppå land, på den lille øya St. Helena i Hovekilen.

Klokken 18 søndag er de tekniske undersøkelsene til politiet avsluttet på ulykkesstedet, skriver Agderposten.

