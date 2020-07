Klage forsinker byggestart for 22. juli-minnestedet

En klage har tvunget Statsbygg til å utsette byggestart for det planlagte 22. juli-minnestedet på Utøyakaia.

– Alt er klart, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

Kontraktene er på plass. En detaljplan fra Hole kommune er på plass. Og en oppdatert kostnadsramme på 500 millioner kroner er banket igjennom i Stortinget.

Men nå må byggestart likevel vente.

Det skyldes en klage på kommunens reguleringsplan fra en gruppe naboer til det planlagte minnestedet, som skal ligge på Utøyakaia.

Klagen har fått oppsettende virkning i påvente av behandling hos fylkesmannen i Oslo og Viken.

Tidsplan i fare

Forsinkelsen betyr at det snart kan begynne å spøke for regjeringens mål, som har vært å ferdigstille minnestedet før tiårsdagen neste sommer.

– Vi har fortsatt håp om å få det til, sier Aschim til NTB.

– Men vi har en stram tidsplan, så vi er avhengig av at saksbehandlingen går så raskt som mulig, advarer hun.

Fylkesmannen mottok klagen 30. juni og har seks uker på seg til å behandle den.

– Vi prioriterer å behandle denne saken innen fristen, sier kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard hos fylkesmannen til NTB.

Langvarig debatt

Utøyakaia er stedet der båten MS Thorbjørn går til og fra Utøya. Det var også her mange av ungdommene som la på svøm for å unnslippe terrorangrepet 22. juli 2011, kom i land.

Debatten om et minnesmerke etter terrorhendelsene har rullet gjennom flere år. Flere naboer sier de ikke ønsker å ha minnesmerket på Utøyakaia fordi det stadig vil minne dem om terroren. De frykter de psykiske skadevirkningene minnestedet kan ha, og har derfor hyret inn advokat i håp om å få stanset byggingen.

Hole kommune mener på sin side at klagen som nå er mottatt, ikke inneholder nye opplysninger som danner grunnlag for å omgjøre kommunens tidligere vedtak.

Vil starte i august

Statsbygg hadde egentlig planlagt byggestart i juni.

Håper er nå å komme i gang i august, forutsatt at fylkesmannen avviser naboenes klage.

– I mellomtida får vi ikke startet, for vi får ikke igangsettingstillatelse, sier Aschim.

Hun mener det nå er viktig at arbeidet kommer i gang, slik at det kan ferdigstilles i tide til at det kan holdes en verdig minnemarkering på Utøyakaia 22. juli 2021.

– Dette er viktig for dem som er berørt, og jeg tror også det er viktig for Hole kommune å få en avslutning på denne prosessen, sier Aschim til NTB.

Søyler

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har fortsatt tro på at tidsplanen skal holde.

– Regjeringens mål er at minnestedet på Utøyakaia ferdigstilles til 10-års markeringen. Det er lagt opp til en stram fremdriftsplan, men vi har tro på at den lar seg gjennomføre, sier han.

Det planlagte minnesmerket er tegnet av et norsk-belgisk team. Det skal utformes av 77 søyler, én for hvert av ofrene i terrorangrepet i Oslo og på Utøya.

Søylene skal til sammen utgjøre et gjerde ved vannkanten på Utøyakaia.