Klaget på pinup-bilde og fikk hetskampanje mot seg: - Et angrep mot kvinners deltakelse i demokratiet

Samfunnsdebattant Kristin Nesse Thue (23) reagerte på et pinup-bilde på en lastebil i en lukket Facebook-gruppe. Det endte med verbalt angrep tilbake.

Da Kristin Nesse Thue oppfordret medlemmene i den lukkede Facebook-gruppen Den selskapelige, med over 7.000 medlemmer, til å klage til firmaet bak lastebilen, Graveteknikk AS, hadde hun neppe sett for seg oppstyret som skulle følge.

- Denne ufyselige bilen står parkert utenfor huset mitt. Etter å ha gitt arbeiderne grundig kjeft innså jeg at de synes at kvinner er knulledukker, og at de er stolte av å kjøre dette opplegget i et nabolag fullt av små barn. Kan vi ta en klagedugnad?, skrev Thue i teksten som fulgte bilde av lastebilen.

Selv hadde hun sendt en mail til firmaet uten å få noe svar, men hvis heller ikke medlemmene i Facebook-gruppen kom noen vei med e-post, oppfordret hun til å «gi en shitty rating på google».

I retur skulle det heller komme et titalls meldingsforespørsler fra diverse menn til 23-åringen med utskjellinger av groveste sort.

- Det var alt fra «jævla snerpefitte» til «bitchy veggis», forteller Thue til Nettavisen.

Gikk etter arbeidsgiverne

Ikke bare fikk hun selv personangrep på melding, men også Thues to arbeidsgivere begynte plutselig å få en haug med negative anmeldelser på Facebook-sidene deres.

REAGERER: Kristin Nesse Thue forteller hun lever fint med personangrepene, men reagerer på det hun mener føyer seg inn i rekken av angrep mot kvinners deltakelse i demokratiet.

Det viste seg nemlig at innlegget hadde blitt delt til flere andre Facebook-grupper, deriblant Mannegruppa Ottar, med godt over 63.000 medlemmer.

Graveteknikk AS begynte også plutselig å sanke 5-stjerners anmeldelser på Google på løpende bånd.

- Jeg tar til etterretning at man skal være forsiktig med å poste ting på steder man tror er trygge, for det er de åpenbart ikke. Det kan være en liten «heads-up»; at ting som virker troverdig ikke er det allikevel, forteller hun.

Thue reagerer på det hun omtaler som et bakteppe av det som skulle bli en demokratisering av mediene.

- Sosiale medier gir oss et unikt potensiale til å mobilisere, men når jeg ser tilbake på det nå virker det ekstremt bekymringsverdig at det er så mange medlemmer i grupper som (Mannegruppa, journ.anm) Ottar. Når man tenker at det er en såpass stor bolk som er med, og ikke har noe mer fornøyelig å gjøre enn å sende drittmeldinger til kvinner, da er det litt urovekkende, sier hun.

- Angrep mot kvinner

Så lenge arbeidsgiverne hennes kommer helskinnet fra det, lar hun seg ikke påvirke nevneverdig av oppstyret personlig.

- Jeg er en utdannet, hvit kvinne, med et godt støttenettverk rundt meg, men hvis jeg hadde vært for eksempel en ung kvinne i et fiendtlig og konservativt miljø kunne dette kanskje ødelagt livet mitt. Etter flere år som samfunnsdebattant føler jeg uansett at jeg har mye bedre troverdighet enn Mannegruppa Ottar, sier Thue og legger til:

- Jeg kan gå med hodet hevet og uten at imaget mitt blir skadet.

Det hun derimot lar seg provosere av er at saken føyer seg inn i det hun mener er en «stadig lengre rekke av angrep mot kvinners deltakelse i demokratiet».

- Hvor vanvittig koordinerte disse kvinne-haterne er forbløffer meg, de er stadig mer kreative i hvordan de prøver å ødelegge kvinner på. Med blant annet å spre hevnporno, som heldigvis dette ikke var, viser det jo bare mennesker som ikke har en større ambisjon enn å ta knekken på kvinner. Patriarkatet og kvinnehatet kommer til uttrykk i sånne manifestasjoner som sprer seg nå, mener Thue.

- Jeg er ikke hovedpersonen

Hun er også lettere frustrert over at slike «ikke-saker» som disse får så stort fokus i stedet for store saker som voldtektsforebygging, som hun selv jobber aktivt med.

- Denne pin-upen er ikke snakk om liv og død, men den dukket opp utenfor huset mitt og jeg hadde fem minutter til overs, sier hun og legger til:

- Jeg vet hva jeg går til og har vært gjennom det før, så jeg er ikke redd for å legge meg om natten. Det viktigste er at jeg ikke er hovedpersonen i denne historien, det er alle andre det hadde vært et kjempeproblem for.

Morgenbladet omtalte denne saken først, og avisen stilte Thue følgende spørsmål:

- Du oppfordret selv til kampanje mot Graveteknikk AS. Noen vil si at du fikk igjen med samme mynt?

– Det er noe annet å gå etter et firmas offentlige profil og å hetse en privatperson og privatpersonens arbeidsgivere som ikke har noe med saken å gjøre. Når man har et firma som utfører tjenester i det offentlige rom, så må man tåle legitim kritikk, svarer Thue.

Nettavisen har prøvd å få kontakt med Graveteknikk AS foreløpig uten å lykkes. Morgenbladet har tidligere vært i kontakt med entreprenørselskapet som sier de ikke vil kommentere saken.

