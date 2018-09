Klart for nye politiske slag på Stortinget

Statsbudsjettet, investeringer i Hæren og Heimevernet, regionreform og pensjon fra første krone. Det er blant sakene Stortinget skal diskutere i høst.

Men før de politiske slagene kan stå, blir det tirsdag høytidsdag på Stortinget. Da er endelig en lang politisk sommerferie over for Norges 169 stortingsrepresentanter fra 19 fylker. Med hele regjeringen, kongehuset og høyesterettsjustitiarius og en delegasjon fra Høyesterett på plass, er alle de tre statsmaktene samlet til den høytidelige åpningen av det 163. storting. I tillegg er en rekke sivile og militære embetsmenn, det kongelige hoff, pressen og andre inviterte gjester til stede når kongen etter tradisjonen leser trontalen.

Tradisjoner

Åpningen av Stortinget er spekket med ritualer og tradisjoner, mange av dem nedfelt i Grunnloven. Prosedyrene har sine røtter helt tilbake til kongevalget på Eidsvoll i 1814. Den gang ble kongen eskortert av betrodde embetsmenn, og det er bakgrunnen for at regjeringen den dag i dag inviterer en rekke sivile og militære embetsmenn for å delta i embetsmannsprosesjonen.

I tillegg til kongen så deltar også dronningen og kronprinsen ved åpningen. I henhold til grunnloven er den høytidelige åpningen det eneste møtet i Stortinget der kongen har anledning til å delta i løpet av et år.

Ommøbleres

Selve stortingssalen blir ommøblert til åpningen, og tronstolen med en dronningstol og prinsestol blir satt fram der Stortingets talerstol står til vanlig. Stortingspresidenten og sekretæren i presidentskapet blir plassert nede i salen foran plassene til representantene.

Kongen får overrakt trontalen av statsminister Erna Solberg, og kongen leser opp det som ofte blir kalt «regjeringens politikk for det kommende året».

Etter trontalen leses beretningen om rikets tilstand. I år har regjeringen plukket ut sin ferskeste statsråd, nemlig landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp), til å lese denne. Telemarkingen Hoksrud vil etter tradisjonen fra 1932 lese beretningen på nynorsk.

Ingen debatt

Det skal ikke avholdes drøftinger eller politisk debatt så lenge kongen er i stortingsbygget. Det betyr at stortingsmøtet ikke kan fortsette før etter at kongen har forlatt bygningen. Først da kan stortingsrepresentantene vedta at trontalen og beretningen skal tas opp til behandling.

Selve trontaledebatten vil foregå onsdag og torsdag. Da er det regjeringens hovedprioriteringer og profil som skal debatteres. Trontaledebatten blir ofte omtalt som «opposisjonens debatt».

Deretter går det slag i slag. Allerede mandag 8. oktober presenterer finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, og de politiske dragkampene starter.

