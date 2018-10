Klart rødt flertall i Oppland KrF

Fløyen som støtter KrF-leder Knut Arild Hareide, fikk som ventet overlegent flertall da Oppland KrF valgte sine seks delegater til landsmøtet 2. november.

Fylkeslaget sender dermed fem røde og en blå delegat til landsmøtet. Der skal partiet vedta hvilken retning partiet skal ta videre – søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, starte sonderinger med Solberg-regjeringen, eller forbli i opposisjon.

I Oppland stemte 28 av de 35 stemmeberettigede, om lagt 80 prosent, for å gå til venstre, mens sju stemte for å gå til høyre.

Oppland fulgte som ventet partiledelsens råd om å la sammensetningen av delegater speile stemningen på fylkesårsmøtet og ikke velge en «winner takes all»-løsning, slik Rogaland KrF har gjort.

Fem av delegatene ble valgt på tirsdagens fylkesårsmøte på Hafjell hotell i Øyer, mens fylkesleder Toril Kristiansen ikke sto på valg. Det har lenge vært kjent at hun står på den røde siden.

– Jeg synes at KrF skal forsøke å forhandle med Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å få gjennomslag for vår politiske plattform. Vi er jo også i posisjon med Ap og Sp i fylkestinget, og de fleste jeg har snakket med i forkant av fylkesårsmøtet mener nok det samme, sa Kristiansen til NTB tidligere tirsdag.

De fem valgte delegatene er Kåre Siemenstad fra høyresiden, og Jytte Sonne, Morten Halling, Marit Andrine Kraglund og Kjetil Weyde fra venstresiden.

