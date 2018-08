Klassekampen har ansatt ny redaktør

Nåværende redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen meldte i juni at han takker av etter 16 år i stillingen. Onsdag ble det kjent under Klassekampens allmøte at redaksjonssjef Mari Skurdal tar over roret. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )