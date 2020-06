Klimaendringene på Svalbard er større enn det som har vært kjent

Nye værdata fra Svalbard viser at tallet på kalde dager har blitt halvert siden 90-tallet.

– De nye datene viser at temperaturen har endret seg dramatisk de siste tiårene. Spesielt er endringen stor for de kaldeste dagene, når døgntemperaturen er lavere enn -10 grader, sier klimaforsker Øyvind Nordli ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Dataene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Polar Research.

De siste ti årene har det i gjennomsnitt bare vært 67 kalde dager per år, mens det i den offisielle normalperioden fra 1961 til 1990 var hele 131 kalde dager i snitt.

– Vi vet at klimaet har endret seg mye på Svalbard i den senere tiden, men nå vet vi hvordan endringene ser ut i et langtidsperspektiv. Datarekka fra Svalbard viser også flere like trekk med utviklingen i temperaturen i Arktis sett under ett, sier Nordli.

Meteorologisk institutt har hatt faste målinger på Svalbard siden 1911.

