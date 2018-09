Klimasjef Erik Solheim får FN-refs for pengebruk og reisevirksomhet

Som sjef for FNs miljøprogram har Erik Solheim brukt 4,1 millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn. Klimabelastningen og pengebruken får kraftig kritikk.

FNs internrevisjon fastslår i sitt utkast til rapport om FNs miljøprogram UNEP at Solheim tar for lite hensyn til miljøet, regelverket og budsjettet. Revisjonen foreslår dessuten at han betaler tilbake deler av pengene han har brukt på reisene sine, skriver Aftenposten.

Erik Solheim har vært FNs klimasjef i 22 måneder, og har i denne perioden registrert 529 reisedøgn. Men han har ikke dokumentert tilstrekkelig at alle reisene faktisk var tjenestereiser. Ved to anledninger skal 63-åringen dessuten ha byttet til et dyrere flyselskap, noe som ga ekstrautgifter på nesten 60.000 kroner, ifølge FNs interne tilsynsorgan (OIOS).

Han skal dessuten ha tilbrakt 79 prosent av tiden sin borte fra UNEP-hovedkontoret i Nairobi i Kenya. Totalt skal han ha tilbrakt 90 dager i Oslo og Paris. 14 av dem ble registrert som fridager eller ferie, mens de andre 76 ikke ble redegjort for, ifølge rapportutkastet.

Mellom januar 2016 og mars 2018 gjennomførte UNEP 27.458 reiser. Den samlede prisen for disse turene var 486 millioner kroner, ifølge rapportutkastet.

– Vi har svart og tilbakevist mange feil i dette utkastet. På basis av vårt svar vil revisorene komme tilbake med et nytt utkast. Etter at vi har kommentert det utkastet, vil de lage sin endelige rapport, sier Solheim.

(©NTB)

