Kliss vått på Vestlandet de nærmeste 24 timene

Et kraftig regnvær er i full gang på store deler av Vestlandet. Det ventes opp mot 110 millimeter nedbør, og flere fylker øker beredskapen.

Den voldsomme nedbøren som vil holde på i alle fall de neste 24 timene, øker både flomfaren og jordskredfaren på Vestlandet, men farevarselet fra Meteorologisk institutt er foreløpig ikke mer enn på gult nivå – det tredje høyeste farenivået.

I Hordaland og i Sogn og Fjordane vil stedene med mest nedbør få mellom 70 og 110 millimeter regn, mens i Rogaland kan det lokalt komme mellom 70 og 90 millimeter på 24 timer.

Et farevarsel på gult nivå betyr fare for overvann i tettbebygde områder og mulige behov for forebyggende tiltak. Også faren for jordskred og flom er satt til gult nivå. Flere fylker har derfor økt beredskapen.

Statens vegvesen har satt inn vakter flere utsatte steder.

– Vi har flere partier som vi vil følge ekstra med på nå når det meldes mye regn, sier byggeleder Åsmund Andersen Sekse i Vegvesenet til NRK.

I Strand kommune i Ryfylke – som ble hardt rammet i forrige omgang med kraftig nedbør i september – er det satt ut flomvakter etter at kommunen fikk kritikk for dårlig forebygging sist gang.

– Vi har ryddet opp i bekkeleier, tatt vekk vegetasjon, renset ristene og fjernet store steiner. Vi vet ikke hvor hardt dette slår inn over oss, men vi har forberedt oss så godt vi kan, sier rådmann Ketil Reed Aasgaard.

