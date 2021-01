Klubbledere i Fellesforbundet ut mot Aps partisekretær

To Ap-klubbledere i Fellesforbundet reagerer på at partisekretær Kjersti Stenseng ikke vil bruke ordet «krise» om situasjonen Arbeiderpartiet er i.

– Stenseng må finne seg nye briller hvis hun ikke ser at det nå er en krise for Arbeiderpartiet. Det er på tide at partisekretæren tar ansvar, sier Amram Hadida, klubbleder for Fellesforbundet ved Kværner Stord og mangeårig Ap-medlem, til Dagens Næringsliv.

– Vi må ta innover oss at det virkelig er en krise i partiet når målingene bikker under 20 prosent, fortsetter Hadida.

To målinger den siste uken sender Ap under 20 prosent. I en kommentar til målingen i Klassekampen lørdag , der Ap fikk 17,5 prosent, avviste Stenseng at det var en krise for partiet. I en måling publisert i Dagsavisen torsdag får Ap en oppslutning på 19 prosent.

Også Svein Erik Veie, klubbleder for Fellesforbundet ved Norske Skog i Skogn, går ut mot partisekretæren.

– Tidligere hadde vi markante partisekretærer som Haakon Lie, Martin Kolberg og Raymond Johansen. Hvem er det som vet hvem Kjersti Stenseng er? spør Veie.

Stenseng sier hun forstår reaksjonen, men vil ikke bruke ordet krise.

– Når jeg ikke bruker ordet krise er det en enkel grunn til det. Vi hadde hatt en krise om vi ikke hadde en sterk politikk som vil løfte folks hverdag og en organisasjon som kan gjøre ord til handling. Det har vi, sier Stenseng.

