Knivstikking i Oslo – to pågrepet

En mann i 50-årene er lettere skadd etter å ha blitt knivstukket i Oslo. Politiet har pågrepet to personer som knyttes til voldsepisoden.

Politiet fikk melding om saken søndag klokken 12.04.

– Mannen har fått et knivstikk, og så har han gått på en buss. På bussen ga han beskjed om hva som hadde skjedd, og bussen stoppet ved Bislett stadion, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet antar at mannen gikk på bussen enten på Uranienborg eller Riddervolds plass. På Twitter opplyser politiet at de har funnet et mulig åsted.

– Vi har kontakt med to personer som muligens har vært involvert i hendelsen. Fornærmede er lettere skadd og blir behandlet av ambulansepersonell, heter det i meldingen.

Begge de to er pågrepet. Politiet ber eventuelle vitner om å melde seg. Foranledningen til knivstikkingen er ikke kjent.

(©NTB)

